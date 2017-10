Kees Rade tijdelijk zaakgelastigde in Suriname

4 oktober 2017 | |

Nederland heeft sinds kort een nieuwe vertegenwoordiger in Suriname. Het gaat om de 63-jarige mr. drs. Kees Rade die aangesteld is als tijdelijk zaakgelastigde a.i. in Paramaribo. Rade heeft de opdracht gekregen om te proberen verbetering te brengen in de relatie tussen Nederland en Suriname. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kees Rade is niet onbekend met Suriname. Van 1993 – 1997 was hij hoofd van het bureau Suriname van de directie Ontwikkelingssamenwerking Latijns-Amerika resp. de directie Westelijk Halfrond. Daarna heeft hij diverse diplomatieke posten bekleedt waaronder plaatsvervangend Chef de Poste in Nairobi, tijdelijk zaakgelastigde en daarna ambassadeur in Managua en ambassadeur in Brasilía van 2009 – 2013.

De vorige Nederlands ambassadeur in Suriname Ernst Noorman, is ook eerst ruim een jaar zaakgelastigde in het land geweest. In juli nam Noorman afscheid van Suriname. Zijn opvolger zou Anne van Leeuwen zijn, maar die was ineens niet meer welkom in Suriname.