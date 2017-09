Fotoboek in muziek voor Surinaamse artiesten

21 september 2017 | |

Er komt een fotoboek in muziek uit, waarin Surinaamse artiesten vanaf de jaren tachtig voor het voetlicht worden geplaatst. Het boekwerk, dat een weergave moet zijn van de Surinaamse muziekwereld, wordt door Lituation Events en in samenwerking met Intiem Business Publications uitgegeven.

Suriname heeft volgens projectmanager Stephen Slagveer een flink aantal bekende artiesten en muziekgroepen voortgebracht. Sommige van ze zijn zelfs bekend bij het Nederlandse publiek. Natuurlijk zijn er veel artiesten en muziekgroepen uit Suriname bij die bekend zijn geworden met Kaseko, Hip Hop Rap, Pop, Reggae, Dance Hall, Bhangra, Baithak gana en Zouk. Ook in andere genres zijn Surinaamse artiesten of muziekgroepen met succes actief of actief geweest. Maar de Surinaamse artiest is toch nog steeds behind the scenes met zijn muziek en persoonlijkheid.

In het boekwerk zal informatie worden opgenomen over een aantal van de bekende artiesten en muziekgroepen uit Suriname, Nederland, de VS, Parijs kortom wereldwijd of met duidelijke Surinaamse wortels. “Het publiek weet maar weinig over de muziek van de Surinaamse artiest, muzikant of muziekgroep. Ook de biografie van de artiest of het verhaal vam de muziekgroep en muzikant is weinig bekend” stelt Slagveer.

Het fotoboek in muziek van Surinaamse artiesten, muzikanten en muziekgroepen verschijnt in maart 2018 in full colour. Slagveer roept ook de artiest zelf op om inzendingen te doen over hun verrichtingen vanaf de jaren tachtig.