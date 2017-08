Surinames enige waterkrachtcentrale moet naar particulier

1 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 1 aug – De wetgeving over het beheer van Suriname’s enige waterkrachtcentrale moet overboord worden gegooid. Dit zegt Derryck Ferrier, directeur van het Centrum voor Economisch & Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Ceswo. Het gezaghebbende onderzoeksbureau ziet geen heil en geen toekomst voor de overheid wat betreft de controle na de overdracht door eigenaar Alcoa. Toch is de wet eenkennig.

Volgens de nieuwe energiewet van Suriname heeft de overheid (lees: de politiek) het monopolie. Niet iedereen is het daar mee eens. “Zoals het in de wet staat, dat alleen de staat eigenaar is en het beheer mag hebben over de waterkrachtcentrale is grote onzin, die snel gewijzigd moet worden”, zegt Ferrier tegenover de Ware Tijd. Gebeurt het niet, dan komt Suriname in de grootste problemen.

De afgelopen jaren is al gebleken hoe funest de dominantie van de overheid is. De vrijwel absolute controle over de economie heeft het land geen goed gedaan. Volgens Ferrier zal het monopolie over de elektriciteitsvoorziening de industriële en de economische ontwikkeling blokkeren. “Als het aan mij lag, werd de centrale eigendom van een nationaal pensioenfonds. Dat zal altijd investeerders aantrekken”, aldus Ferrier.