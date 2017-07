Vragen bij koop tweedehandse asfaltfabriek door Surinaamse regering

1 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 1 aug – De regering heeft afgelopen juni een tweedehandse asfaltfabriek gekocht. Dit zegt parlementslid Asiskumar Gajadien (VHP). De aankoop bij een Surinaamse ondernemer heeft plaatsgevonden zonder openbare aanbesteding. Het laatste zou wel moeten als de regering echt behoefte had aan een dergelijke fabriek. Gajadien wil weten waarom is afgeweken van de nationale comptabele regels.

Ook partijgenoot Mahinder Jogi is kritisch over de aankoop. De fabriek heeft bijna drie miljoen euro gekost. Onduidelijk is nu of en hoeveel te veel is betaald. Doordat is afgeweken van de wetgeving, blijft dat nog even vaag. Jogi wil weten of de betreffende ondernemer lid is van de regerende Nationale Democratische Partij, NDP. Gajadien zei dat hij over de missive (besluit van de ministerraad, red.) beschikt.

Uit de missive blijkt dat minister Jerry Miranda van Openbare Werken & Transport de aankoop heeft aangevraagd. De leverancier is Caribbean Builders & Construction. De aankoop is opmerkelijk voor een land met een olieraffinaderij die ook asfalt produceert. Ook de manier van aankopen doet op zijn zachtst gezegd vreemd aan. President Bouterse heeft in zijn laatste jaarrede beloofd fraude en corruptie niet te zullen toestaan, “waar en wanneer die ook voorkomen.”