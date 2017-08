Regering Suriname kocht ambassadegebouw in Parijs voor NV

2 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 2 aug – Een op zijn minst vreemde constructie. Het veelbesproken gebouw waarin de Surinaamse ambassade in Parijs is gevestigd, is eigendom van een naamloze vennootschap. Dit bleek tijdens de begrotingsdebatten in het parlement. Oppositieparlementariër Chandrikapersad Santokhi (VHP) drukte weer eens op één van de zeerste plekken in Surinames diplomatieke beleid. Volgens de politicus is er veel niet pluis.

Dit wordt gezegd vanaf de vestiging van de ambassade tijdens de eerste regering Bouterse. Het gebouw zou alvast voor een veel te hoog bedrag zijn gekocht. Nu blijkt het niet in handen te zijn van de overheid. Dat roept vragen op. “Als het gebouw van een NV is, wanneer zijn de aandelen dan overgedragen aan Suriname? Als u zegt dat het gebouw valt onder een NV, hoe ziet dan het bestuursvorm eruit?”, vroeg Santokhi.

Het is vooral de vraag wie het bestuur uitmaakt van de naamloze vennootschap. Dit laatste zal bepalen of Suriname ooit waar voor zijn geld krijgt. Een goede vraag is ook waarom zulke constructies worden bedacht. Het gebouw is gekocht voor ruim zes en een half miljoen euro. Dat was ruim een miljoen euro meer dan aanvankelijk bekend was gezegd. Tot heden is niet duidelijk wie gekocht heeft van wie en waar het geld gestort is.