Kenny B opent eigen mini museum op station Arnhem

26 juli 2017

Van 27 juli tot en met 20 augustus is een wachtruimte op perron 10/11 van station Arnhem speciaal omgebouwd tot mini museum. In het MUSEUM VAN Kenny B zijn diverse muziekinstrumenten te zien uit de hele wereld en daarnaast een aantal bijzondere objecten uit Suriname. Onder andere houtsnijwerk, een apinti -een belangrijk muziekinstrument onder de Marrons- en fluiten van de Kari’na.

MUSEUM VAN

In het depot van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde (samen Nationaal Museum van Wereldculturen) worden maar liefst 375.000 objecten met grote zorgvuldigheid beheerd. Om meer van deze verborgen schatten te kunnen delen met het publiek wordt er tot en met oktober op 4 stations door het land wachtruimtes omgebouwd tot mini museum. Voor de musea was het een uitdaging om de collectie op deze bijzondere manier in de publieke ruimte te kunnen laten zien. In samenwerking met de BankGiro Loterij, ProRail en NS is het mogelijk om een gedeelte van de collectie op deze unieke wijze niet alleen openbaar te maken buiten de museummuren, maar zelfs naar het publiek toe te brengen.

MUSEUM VAN Kenny B

Het MUSEUM VAN Kenny B geeft een inkijkje in de internationale muziekcultuur en in Kenny B’s Surinaamse roots. Overal ter wereld uit men emoties door middel van muziek. In het depot van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde ging zanger Kenny B op zoek naar zijn favoriete objecten om tentoon te stellen in zijn eigen mini museum. Wat hem het meeste opviel tijdens dit bezoek was dat mensen overal ter wereld, ondanks de verschillen, van hetzelfde blij worden: namelijk muziek en dans. In het museum op het perron vind je verschillende bijzondere muziekinstrumenten uit de hele wereld en objecten die Kenny B herinneren aan zijn jeugd in Suriname.

Meer mini musea

Na het MUSEUM VAN Kenny B reist dit project verder met het MUSEUM VAN Soufiane Touzani (24 augustus t/m 24 september in Utrecht) en Filemon Wesselink (28 september t/m 22 oktober in Zwolle). De reis eindigt in het Tropenmuseum, waar vanaf 25 oktober het MUSEUM VAN Yvette van Boven is te zien. Bekijk hier de trailer van het project: