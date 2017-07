Dochter Brunswijk vrijgelaten na aanhouding voor terrorisme

26 juli 2017 | |

PARAMARIBO – Een dochter van politicus en ondernemer Ronnie Brunswijk (ABOP) bevond zich onder de personen die zijn aangehouden op verdenking van terrorisme. De dame is intussen in vrijheid gesteld, omdat ze onschuldig blijkt. Zij blijkt één van de twee Nederlanders die werden aangehouden. De andere Nederlander is een kennis van de vrouw. Deze persoon blijft wel aangehouden.

De voormalige rebellenleider is niet verbaasd over de snelle vrijlating. “Ik zie mijn dochter al in zo een rotzooi. Ze gaat het nooit doen”, zegt Brunswijk tegenover de Ware Tijd. Of de kennis wel of niet betrokken is bij terroristische activiteiten, zal het justitieel onderzoek moeten uitwijzen. “Deelname aan terrorisme moet bewezen worden. Dat is nog niet zeker; zo luidt de informatie van de inlichtingendienst”, zegt Brunswijk.

Het onderzoek wordt intussen voortgezet. “We moeten de juiste verklaring van de politie afwachten”, aldus Brunswijk. Volgens de Ware Tijd zaten de dochter van Brunswijk en haar kennis in een voertuig voor diens winkelzaak in Paramaribo. Volgens de politie wordt de kennis verdacht van het onderhouden van contacten met terroristische organisaties. Het ministerie van Justitie & Politie ontkende eerder dat een aanslag werd voorbereid op een ambassade in Paramaribo.