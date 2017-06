Damaru duikt de studio in met La Rouge

22 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 22 JUN – De Surinaamse zanger Damaru is de studio ingedoken met de hoofdzanger van de populaire Kaskawina band La Rouge. Dat vertelde de in Suriname woonachtige zanger in een exclusief gesprek met Waterkant. Damaru is momenteel in Nederland en hier druk bezig geweest in de studio met onder andere Poppe, REBZ Gang en Equalz.

“Ik ben een tijdje stil gebleven met het uitbrengen van nieuwe muziek in Nederland, maar met mijn bezoek dit keer in Nederland ben ik toch druk bezig geweest in de studio. Ik werk aan mijn EP maar maar mijn blijde nieuws is dat ik eindelijk samen met mijn idool Isaac Menso van La Rouge een track mag opnemen” aldus Damaru.

De populaire formatie bestaat dit jaar 25 jaar onder leiding van Menso. “Zijn muziek heeft altijd invloed op mijn carrière gehad en ik ben heel blij nu samen een track te doen. Het nummer wordt geproduceerd door Darr3n, een producer die het op dit met heel goed doet. Hij heeft tracks voor Emms van Broederliefde en Joyba geproduceerd” vertelt Damaru aan Waterkant.