‘Zwaktes Surinaamse overheid duidelijker door crisis’

PARAMARIBO, 19 jun – De zwaktes in het overheidsapparaat zijn nog meer naar buiten getreden sinds het aanbreken van de crisis. Dit zegt parlementsvoorzitter Jennifer Greelings-Simons. Het apparaat dat onder meer het regeerbeleid moet dragen, is daartoe niet of niet helemaal in staat. Het is ook waarom het parlement meer dan ooit meewerkt aan het snel doorvoeren of aanpassen van wetgeving.

Er zijn enkele initiatiefwetsvoorstellen bij. Dat zijn wetvoorstellen die het parlement zelf produceert. Dat moet helpen de bureaucratische weg te omzeilen en zo sneller te komen tot doorvoering. Het is broodnodig ook. “Aan onze overheidsorganisatie schort een heleboel. De zwakte van het overheidsapparaat is duidelijker geworden in de crisis”, zegt Geerlings-Simons tegenover de Times of Suriname.

Het voorbereiden van de wetsvoorstellen gebeurt in overleg met de regering. Op den duur moet vooral de economie er beter van worden. Met minder nepotisme en corruptie kan het investeren alleen maar aangemoedigd worden. “We moeten wetten voor productie en het overheidsapparaat beter regelen en ernaar werken om geen voedselimporterend land meer te zijn”, aldus Geerlings-Simons.