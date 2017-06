Dodelijk ongeluk Wijdenbosch ‘noodlottig ongeval’

13 juni 2017 | |

Het dodelijk ongeluk waarbij acteur John Wijdenbosch en zijn gezin om het leven kwamen, is volgens de politie een ‘noodlottig ongeval’. Specialisten van het Tactisch Verkeersteam van de politie deden onder meer onderzoek naar de technische staat van de auto en zochten uit of er alcohol in het spel was of als er te hard was gereden. In een persbericht meldt de politie dat uit onderzoek is gebleken dat er niets strafbaars is gebeurd en dat er sprake was van een eenzijdig ongeval.

De in Suriname geboren Wijdenbosch en zijn gezin waren op zondag 28 mei een dagje uit naar winkelcentrum Bataviastad in Lelystad. Ze zijn ’s avonds naar Amsterdam teruggereden, en op een of andere manier van de A6 geraakt en in het water gereden. Pas de volgende dag ’s morgens om 08.50 uur werd de auto in het water ontdekt.

Vorige week dinsdag 6 juni namen vrienden en familie afscheid van Wijdenbosch. Het gezin werd begraven op de Islamitische begraafplaats van De Nieuwe Ooster in Amsterdam.