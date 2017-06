Onrust in Suriname over ‘plastic rijst’ niet gegrond

13 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 13 jun – De onrust uitgedrukt via vooral de sociale media over zogenaamd van plastic geproduceerde rijst, is total ongegrond. Dit stelt de voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne. Het is paniekzaaierij die nergens op gebaseerd is. Op videop[roducties is te zien hoe rijst wordt aangeboden, die niet meer is dan een namaakproduct. Surinamers zouden mnoeten oppassen.

Dat wordt zo gezegd in onder meer een video van iemand die vermoedelijk in Nederland woont. Aangegeven wordt dat de man rijst heeft gekocht en dat die bij het koken meer weg had van gesmolten plastic. Als mensen ervan schrikken, is het niet nodig. “De video’s die opduiken op sociale media, hebben geen wetenschappelijke basis. We kunnen liever luisteren naar deskundigen die beter weten”, zegt Alleyne tegenover de Ware Tijd.

Eerder heeft voedseltechnoloog Ricky Stutgard laten weten dat er geen enkel gevaar dreigt. Van het importeren van neprijst in Suriname is geen sprake. Om het publiek te overtuigen, wil Stutgard een test uitvoeren. Daar wil hij vijf Surinaamse en vijf buitenlandse rijstssoorten voor gebruiken. Onder meer de Consumentenkring en de pers zullen worden uitgenodigd om verslag te doen.