Surinaamse protestgroep We zijn Moe vindt oppositie slap

22 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 22 mei – Protestgroep We zijn Moe heeft het bijna gehad met de oppositiepartijen in het parlement. De politieke partijen ABOP, NPS, VHP en Pertjajah Luhur eisen niet meer dan ‘ombuiging’ van het regeerbeleid. We zijn Moe vindt dat de regering Bouterse genoeg tijd heeft gehad om het roer om te gooien. Het is nu hoog tijd om de koffers te pakken.

Hoog tijd voor president Desiré Bouterse dus en zijn regeerteam. We zijn Moe vindt de parlementaire oppositie maar erg soft. Hun ‘grootse’ protestmanifestatie heeft niet meer opgeleverd dan een gemeenschappelijke verklaring. “Wij hebben niets aan de zoveelste verklaring”, zegt We Zijn Moe-leider Curtis Hofwijks tegenover de Times of Suriname. Volgens de oppositiepartijen is het tijd voor beleidsombuiging.

We zijn Moe ziet dat als een gepasseerd station. De verklaring lijkt meer een soort compromis zonder tekenen van pressie op de regering. “In de verklaring is niets opgenomen over een ultimatum of wat het vervolgtraject zal zijn”, aldus Hofwijks. Zijn organisatie en het even radicale Burger Collectief lieten zich dan ook vanaf de kantlijn horen tijdens de manifestatie. Het is voor hen nog immer: weg met Bouta!