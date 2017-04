Jongerenformatie New Sensa winnaar Henry Ceder Award 2017

30 april 2017 | |

AMSTERDAM, 30 apr – De amper 1 jaar geleden opgerichte jongeren kasekoformatie New Sensa uit de Bijlmermeer is gisteravond winnaar geworden van het 3e Bigi Poku Concours in de Bijlmermeer Amsterdam Zuidoost. Tijdens een bloedstollend spannende finale wisten ze de overige favorieten Bemre Krioro, maar ook de formaties Three Horses en Yokua achter zich te laten. Uit handen van populaire kasekotopper Patrick Tevreden (Teve) mocht Fulgencio Blank (leider New Sensa) de 1e Henry Ceder Award in ontvangst nemen(FOTO).

De prijs is op initiatief van BRASA Solutions in het leven geroepen door de organisatie ‘Bigi Poku Lounge’ voor de winnaar van dit unieke concours. Patrick Tevreden richtte samen met de vorige maand overleden Henry Ceder de legendarische kaskawi-formatie ‘Sukru Sani’ in Suriname op. Het was dan ook een eer dat hij als lid van de jury o.l.v. Roy Ristie deze bijzondere prijs mocht uitreiken.

Henry Ceder was een vocalist van Afro Surinaamse muziek die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze muziekvorm. Ceder, overleed aan een zeer slopende ziekte. Met de Henry Ceder Award moet zijn legacy levend worden gehouden. BEMRE KRIORO, THREE HORSES en YAKUA ontvingen prijzen zoals CD opnamen en een jaar oefenruimte.

De Afro-Surinaamse muziek competitie wordt jaarlijks georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de Bigi Pokumuziek in al haar vormen zoals Kaseko, Kawina en Kaskawi en actieve talentvolle muziekgroepen in dit genre een podium te bieden

De Bigi Poku Lounge is 3 jaar geleden opgericht door Joyce Alberg en Claudette Herry. Intussen is een groot team van vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de (maandelijkse) activiteiten. Deze vinden plaats in BuurtHuis Bonte Kraai en worden ondersteund PBAZO en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Het deel van Nederland dat door gaat als de bakermat van de hedendaagse muziek in dit genre.

Bron: Persbureau ZO

Foto: Patrick Tevreden en Fulgencio Blank (BRASA MEDIA)