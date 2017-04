Première ‘Tuintje in mijn hart’ in Suriname op 20 april

12 april 2017 | |

De speelfilm ‘Tuintje in mijn hart’ heeft in Nederland, sinds de lancering op 2 maart jl., al 200.000 bezoekers getrokken. De film, die volledig in Suriname is opgenomen, beleeft haar Surinaamse première op 20 april in TBL Cinemas.

‘Tuintje in mijn hart’ brengt de Surinaamse natuur prachtig in beeld en kan volgens de Suriname Hospitality and Tourism Association (Shata) daarom een bijdrage leveren aan het promoten van de Surinaamse toerismesector in binnen- en buitenland. “Het publiek zal nu met eigen ogen kunnen zien welke schitterende beelden er in Suriname zijn opgenomen” zegt de Shata in een persbericht.

De organisatie, die de productie van de film heeft ondersteund, zet zich in voor toerisme ontwikkeling en promotie in Suriname. Zij ziet deze film als een uitstekende manier om het bewustzijn van de Surinamer te ontwikkelen over hoe bijzonder het land is en waarom toerisme belangrijk is.