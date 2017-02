28 februari 2017 | |

[INGEZONDEN] – Revolutie is een strategie, geen moreel gedachtegoed. De wereldgeschiedenis kent grote revoluties, die tirannie en rechteloosheid vervingen door vrijheid en recht. Maar zij kent ook voorbeelden van revoluties die de ene uitbuitende klasse verving door een nog regressievere politieke klasse. Dan hebben we nog de karikaturen, staatsgrepen die zich pogen op te sieren met het geleend gezag van revolutie.

Zo een karikatuur was 25 februari 1980, een nodeloze, bloedige militaire staatsgreep in Suriname tegen de democratische rechtsorde en nationale zelfbeschikking, in conclaaf met het hoofd van de Nederlandse Militaire Missie te Paramaribo. Dat de teloorgang van een vreedzaam politiek leven en de Rule of Law, de poort opende voor ernstige schendingen van de mensenrechten, misdrijven tegen de menselijkheid en burgeroorlog, was niet alleen te voorzien, het is een historisch feit.

Niet alleen de cultuur van straffeloosheid en de daarbij horende voortzetting van het morele leed van slachtoffers en nabestaanden, leert dat de aangerichte schade nog niet is hersteld. Ook de door en door corrupte staat, de economische regressie en schandelijke armoede herinneren ons er dagelijks aan, hoe hoog en verstrekkend in de tijd, de prijs van een karikatuur als revolutie is.

Theo Para