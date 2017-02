‘Ontvoerde’ Surinaamse schone lustte wat anders

17 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 17 feb – Verandering van spijs doet eten. Dit moet de achttienjarige Murella M. hebben gedacht toen ze instemde met een geraffineerd plan. Murella heeft bij de politie toegegeven dat zij en haar minnaar een ontvoeringsscenario in elkaar hebben gedraaid. Haar vriend kan er niet om lachen.

De jongeman verkeerde de afgelopen dagen in alle staten. Via social media circuleerde op gegeven moment een foto van Murella. De foto waarop zijn vriendin gekneveld te zien is, was de vriend toegestuurd. Het leek een ontvoering. De jongeman deed bij de politie aangifte van vermissing van Murella. Een dag later meldde hij de politie dat hij telefonisch bedreigd was. Als hij Murella niet met rust liet, zou hij vermoord worden.

De politie stelde een speciaal team samen. De zaak werd des te serieuzer opgevat, daar onlangs een vermiste jongevrouw achteraf vermoord bleek te zijn. Murella belde enkele dagen later zelf naar haar vriend. Ze had zich kunnen bevrijden en had hulp gekregen van iemand.

Uiteindelijk reed de politie een auto klem waarin Murella zich bevond in gezelschap van de een en twintig jarige Janini C. Die blijkt de ‘ontvoerder’ te zijn.