Ruud Gullit brengt bezoek aan Suriname

18 augustus 2016 | |

Voormalig Nederlands profvoetballer Ruud Gullit brengt deze week een bezoek aan Suriname. Hij is de speciale gast op het main event van het straatkunstproject ‘Take It 2 The Street’. Dit vindt plaats op zaterdag 20 augustus op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.

Take It 2 The Street is een initiatief van de Nederlandse Ambassade in Suriname, de Surinaamse Zaalvoetbalbond en de bekende straatvoetballer Furgill Plet. Gullit gaat clinics verzorgen aan jonge voetballers.

Het doel van het project is om jongeren meer te laten bewegen in hun eigen omgeving en hen door middel van sport en cultuur dichter bij elkaar te brengen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is een partner van Take It 2 The Street. Eerder was ook Aron Winter aan het project gekoppeld.