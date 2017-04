KRO Spoorloos: ‘Surinaamse ex-voetballer zoekt kind in Brazilië’

2 februari 2015 | |

Het KRO programma ‘Spoorloos’ viert vandaag haar 25-jarig jubileum en in deze speciale uitzending is het verhaal van Jeffrey te zien. Hij groeide op in Suriname waarbij als kind voetballen z’n lust en z’n leven is. Jeffry blijkt over voldoende talent te beschikken en krijgt rond zijn twintigste een contract aangeboden bij een club in Frans Guyana. Hier ontmoet hij Bernida met wie hij een relatie krijgt.

In 1990 laat Jeffry Paramaribo achter zich liggen en gaat in op het aanbod. In Frans Guyana vindt hij woonruimte in een gebied waar veel Surinamers en Brazilianen wonen. Hij leert er Bernida kennen, een vrouw die door twee mannen is verleid te gaan werken als prostituee. Jeffry is gecharmeerd van Bernida en hij haalt haar uit de handen van haar pooiers. Ze krijgen een serieuze relatie, en Bernida raakt zwanger. Door allerlei omstandigheden houdt de relatie geen stand. Bernida verdwijnt uit beeld, en Jeffry heeft hun kind nooit te zien gekregen.

Jeffry woont al geruime tijd in Nederland. Hij wil zijn kind uitleggen waarom hij zijn verantwoordelijkheid als vader niet heeft kunnen nakomen.

‘KRO Spoorloos’, maandag 2 februari om 21.15 uur bij de KRO op NPO 1.