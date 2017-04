Onderzoek naar bijstanders met huis in Suriname

23 juni 2012 | |

Bij mensen in de bijstand is vorig jaar voor in totaal 10 miljoen euro aan verzwegen vermogen, zoals huizen, in het buitenland aangetroffen. Er zijn 403 onderzoeken uitgevoerd in meer dan 50 landen naar bezit van mensen met een bijstandsuitkering. In Suriname werden in totaal 34 onderzoeken gedaan.

De meeste onderzoeken werden gedaan in Turkije (137) en Marokko (84). In 163 gevallen is er daadwerkelijk vermogen aangetroffen. Dat heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PVV.

De Krom ziet geen aanleiding om nader onderzoek te starten naar uitkeringsfraude door niet-westerse allochtonen met bezit van onroerend goed in het buitenland, zoals de PVV vraagt. Volgens hem zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de controles bij een vermoeden van fraude.