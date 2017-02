Suriname vertegenwoordigt op Emigratiebeurs in Houten

3 februari 2017 | |

Op 11 en 12 februari 2017 vindt de Emigratiebeurs plaats in Expo te Houten (vlakbij Utrecht). De beurs, die dit jaar voor de 21ste keer wordt georganiseerd in Nederland, richt zich op mensen die van plan zijn om te emigreren, te gaan werken of ondernemen buiten Nederland. Ook Suriname is vertegenwoordigd op de beurs en te vinden in stand 260 (HAL 2)

De interesse voor emigreren naar het buitenland groeit; in 2016 heeft de beurs het record aantal van 12.500 bezoekers bereikt. Op de Emigratiebeurs krijgt men meer informatie over praktische zaken zoals vergunningen, huisvesting, transport, communicatie, oriëntatiereizen etc.

De volgende organisaties staan onder andere voor Suriname klaar met informatie en/of vacatures:

CUBO Housing/Empire Suriname: deze oplossingsgerichte projectontwikkelaar biedt betaalbare kwaliteitswoningen op Curaçao, Bonaire en in Suriname.

Consulaat van Suriname in Nederland: informeert over wat er nodig is voor toelating tot Suriname (visum, verblijfsvergunning, PSA-wetgeving).

Hakrinbank: deze financiële dienstverlener, die zowel de particuliere als zakelijke markt bedient, heeft een aantal uitdagende vacatures in de financiële sector in Suriname.

InfoTransCaribean: is een full service ICT-organisatie met kantoren op de Nederlandse Antillen, in Suriname, Guyana en Colombia en is op zoek naar Sales talenten.

Stichting FinanceSuriname: biedt informatie over wonen, werken en ondernemen in Suriname en organiseert jaarlijks betaalbare marktoriëntatiereizen naar Suriname.

Bekijk het videoverslag van Waterkant.TV uit 2014: