TV: Roué Verveer gaat vissen in Canada

23 januari 2017

Vanavond, maandag 23 januari 2017, is cabaretier Roué Verveer te zien in het TV programma ‘Big fish Klaas’, om 22:15u op NPO3. In het programma reist Klaas van der Eerden met telkens een andere vissende BN’er naar de mooiste visplekken ter wereld. In deze aflevering is te zien hoe Klaas met Roué Verveer gaat vissen in Canada.

In Canada proberen de twee de koning onder de zalmen en de grootste zoetwatervis te vangen. “Als je wilt weten wat ik in augustus in Vancouver Canada deed dan moet je vanavond(23 januari) kijken om 22.15 op NPO3” aldus de in Suriname geboren Verveer op Facebook.

Big fish Klaas (2016)

23 januari 2017, 22:15 – 23:10 uurNPO 3