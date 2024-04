Ramadhin: ‘Geen beeld van wat er in de zes jaren na 2014 is gebeurd binnen SZF’

“Wanneer de oppositie in het parlement schreeuwt over een motie van wantrouwen en andere zaken richting de regering, laten ze even gaan natrekken wat ze hebben achtergelaten voor deze regering”, zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname naar aanleiding van de motie van wantrouwen welke vorige week in De Nationale Assemblee door de NDP-fractie is ingediend tegen president Chan Santokhi.

De bewindsman zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat bijvoorbeeld het slechts een jaarverslag uit 2014 van het Staatsziekenfonds (SZF) bij de regeringswisseling in 2020 is overgenomen. Hierdoor is er totaal geen beeld over wat er in de zes jaren na 2014 is gebeurd binnen deze verzekeringsmaatschappij.

“Hoe moet ik als beleidsmaker weten hoe de financiële huishouding is geweest bij het SZF? Hoeveel geld is er maandelijks gestroomd naar waar, naar wie en door wie? Je kan pas beleid maken als je een duidelijk beeld hebt over hoe de financiële stromingen zijn binnen die zorg”, stelde hij.

Volgens Ramadhin zijn er zelfs verhalen dat de toenmalige directeur van SZF in 2018 middels een App-berichtje naar de minister van Financiën in staat was om 80 miljoen SRD overgemaakt te krijgen op de rekening van het SZF. En dit zonder enige vorm van verantwoording. Deze processen zijn nu helemaal veranderd voor meer transparantie.

“Vanaf de aanvraag van een prognose van het SZF naar het ministerie, goedkeuring door het ministerie van Volksgezondheid, aanvraag bij de RvM-vergadering, met een missive naar het ministerie van Financiën & Planning, autorisatie krijgen, bestelbon, reçu en dan gelden overmaken. Dat is conform de comptabiliteitsregeling. Mensen houden er niet van, want ze waren gewend om even een Appje te sturen naar de minister om geld over te maken. Wij hebben dit al onderzocht en we maken niet dezelfde fout”, aldus Ramadhin.