Beide mannen die auto van vrouw probeerden te stelen nu aangehouden

De politie in Suriname heeft in het kader van operatie Zero Tolerance, nog een man aangehouden die samen met een ander op 5 april een vrouw van haar voertuig probeerde te beroven. Het gaat om de 20 jarige Baruch T.

Op die bewuste dag probeerde hij en zijn 22-jarige broer Alvaro T alias ‘Shatbay’, een vrouw van haar voertuig te beroven.

Shatbay werd eerder deze week door de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden.

De verdachte Baruch, T. bekende samen met zijn broer de daad te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in belang van het verder onderzoek in verzekering gesteld.

De politie van Recherche Paramaribo heeft de zaak in onderzoek.