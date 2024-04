Toch verbouwing voor AWJ noodzakelijk binnen pand Hotel Babylon

Het blijkt volgens minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) toch nodig te zijn om delen van het voormalig Hotel Babylon, welke voor 3.2 miljoen euro door de Surinaamse overheid is opgekocht, te verbouwen.

“We zijn daar ingetrokken, maar alles is nog niet in kannen en kruiken, omdat waar de winkels waren wij wat verbouwingen moeten doen. Zodat er een aantal afdelingen daarbinnen plaats kunnen nemen”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Vorige maand zei Mac Andrew nog dat er vooralsnog geen verbouwing zou plaatsvinden.

Hoeveel dit de overheid nu extra zal kosten, is echter niet aangegeven. Momenteel is het ministerie volgens de minister ook bezig met de Centrale Landaccountantdienst (Clad) om ervoor te zorgen dat de donatie van het gekochte inboedel van Babylon conform de comptabele regels geschied.

“Want we willen op het laatst geen fouten gaan maken, dus we wachten op advies van Clad. Maar ik denk dat we binnen twee weken wel zover moeten zijn”, stelde hij.

Gedacht wordt aan sociale instellingen, mensen die hun inboedel vanwege brand hebben verloren, terwijl er ook verzoeken binnen zijn gekomen van het AWJ-personeel, tehuizen en de overheid zelf die deze spullen nodig heeft voor dienstwoningen in het binnenland. Momenteel is ook een commissie bezig naar al deze verzoeken te kijken.