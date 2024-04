Inbraakverdachte ‘Gaang Womi’ aangehouden aan de hand van camerabeelden

De politie in Suriname heeft dinsdag deze 43-jarige man aangehouden, nadat de bewoner hem via camerabeelden zijn huis binnen zag gaan.

De wetsdienaren van politiebureau Santo Dorp kregen van de bewoner, die zich op dat moment in het district bevond, een telefonische melding dat hij via de camera van zijn telefoon een onbekende manspersoon op zijn terrein had gezien en vervolgens zijn huis binnen zag gaan.

Terwijl de beller alles via zijn camera volgde, deden de politieambtenaren zijn woonadres in het politieressort aan voor onderzoek. Daarbij troffen zij de verdachte aan die zich in een bosschage schuilhield.

De inbreker S.P., ook wel bekend als ‘Gaang Womi’, werd door de politie in de boeien geslagen en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.