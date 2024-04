De politie in Suriname heeft het kader van ‘Operatie Zero Tolerance’ haar verhoogde activiteiten voortgezet in het gewest Saramacca. Daarbij zijn ondermeer hangjongeren verwijderd uit bars en supermarkten.

Volgens de Surinaamse politie zijn in de week van zondag 7 tot en met zaterdag zaterdag 13 april 2024 in totaal negen (9) roadblocks op verschillende locaties en tijdstippen gehouden.

Daarbij zijn in totaal 555 voertuigen gecontroleerd en doorzocht naar verboden zaken. Meerdere autobestuurders zijn geverbaliseerd ter zake overtreding van de verkeersregels en van 1 automobilist werd het rijbewijs ingevorderd.

Verder werd in samenwerking met de stootgroep van de korpschef op een locatie in dit district een inval gepleegd bij een drugslocatie.