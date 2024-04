Paramaribo op de Beat: Opening van ‘Life of A Rage’

Davian Spier, ook bekend onder de artiestennaam BA WxLF, heeft onlangs zijn eerste single van 2024 uitgebracht. Deze opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op 5 april en de bijbehorende videoclip is opgenomen in Paramaribo, Suriname.

Wat deze clip extra bijzonder maakt, is dat de opname ervan niet gepland was; het gebeurde spontaan tijdens Wxlf’s bezoek aan de stad. Dit aspect voegt een unieke charme toe aan de clip, die nu de eerste is die Wxlf in het nieuwe jaar uitbrengt. Voor Wxlf is het van grote betekenis dat deze clip, die zijn muzikale jaar inluidt, juist in Suriname is opgenomen.

Wxlf is momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw debuutalbum of -tape. Hij is in dit proces ook hard aan het werk om een geheel nieuwe sound te ontwikkelen, wat wijst op een spannende evolutie in zijn muzikale carrière. (tekst loopt door onder video)

De videoclip zelf is in december 2023 opgenomen door videograaf Nishel Baboeram, die ook verantwoordelijk was voor de color grading – een cruciaal aspect dat sterk bijdraagt aan de visuele aantrekkingskracht van de clip. De editing werd vakkundig uitgevoerd door Laura Csonka, terwijl de visuele effecten (VFX) door EmruFX zijn verzorgd.

De samenwerking tussen deze getalenteerde individuen heeft geleid tot een visueel aantrekkelijke videoclip die niet alleen een nieuwe muzikale fase voor Wxlf markeert, maar ook zijn verbondenheid met Suriname benadrukt.

Dit nieuwe muzikale project van Ba Wxlf belooft veel voor zijn fans en volgers. Met zijn focus op het ontwikkelen van een nieuwe sound en de bijzondere keuze voor de locatie van zijn videoclip, zet Wxlf een spannende stap voorwaarts in zijn muzikale reis. Fans kunnen reikhalzend uitkijken naar meer innovatieve muziek en creatieve videoclips als onderdeel van zijn aanstaande debuutalbum of -tape.