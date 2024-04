Betere voorspellingen door samenwerking over seizoensverwachtingen

De Climate Change Unit (CCU) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een goede samenwerking met de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en de Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH) met betrekking tot seizoenvoorspellingen.

De seizoensverwachtingen van beide instituten worden gebruikt en vergeleken. Het afgelopen kwartaal is er minder neerslag gevallen dan normaal als gevolg van het El Niño-fenomeen. In de maanden januari en februari was er minder neerslag dan gebruikelijk, ondanks het feit dat we ons in het kleine regenseizoen bevonden.

Naar verwachting van de MDS, zal in het volgende kwartaal de transitie van El Niño naar een ENSO-neutrale fase plaatsvinden tussen april en juni, met een kans van 83%, en er is een kans van 62% op het ontwikkelen van een La Niña in het komende seizoen.

La Niña is een klimaatpatroon dat meer dan normaal neerslag kan veroorzaken. Naar verwachting van de MDS zal La Niña zich in het komende kwartaal (juli-aug-sept) manifesteren, wat betekent dat er in die periode naar alle waarschijnlijkheid meer regendagen zullen zijn in Suriname.

De Drought Outlook van de CIMH voorspelt dat de droogte in Suriname kan aanhouden tot eind mei, maar de voorspelling van dit instituut worden maandelijks bijgesteld, wat inhoudt dat de voorspelling kan wijzigen.