President Santokhi bezoekt Verboden Stad

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 13 april de historische binnenstad van Beijing aangedaan. De rondleiding door de zogeheten ‘Forbidden City’ vond plaats als onderdeel van het staatsbezoek van de president van Suriname aan China. De iconische stad wordt dagelijks door duizenden toeristen en bezoekers aangedaan.

Bij aankomst werd het Surinaamse staatshoofd warm verwelkomd door de curator en enthousiaste bezoekers. President Santokhi werd bij dit bezoek vergezeld door first lady Melissa Santokhi-Seenacherry en de presidentiële delegatie bestaande uit onder andere ministers Albert Ramdin en David Abiamofo.

De Verboden Stad was de plaats van waaruit de Chinese keizers van de Ming- en de Qing-dynastie hun rijk bestuurden. De in de Chinese hoofdstad Beijing gelegen stad werd gebouwd en voltooid in de 13e eeuw. De zogeheten ‘verboden stad’ verkreeg deze naam vanwege het verbod op binnentreden door buitenstaanders. Alleen keizers, vorsten en aanverwanten werden toegestaan de stad te betreden.

President Santokhi en delegatie betraden de stad vanuit de zuidelijke ingang, aan de kant van het Plein van de Hemelse Vrede. Zij bezichtigden de hallen, de architectuur en de pleinen in de stad. President Santokhi toonde zich zeer ingenomen met de goed gepreserveerde stad.

Het staatshoofd werd na de rondleiding een boekwerk over ‘The Forbidden City’ overhandigd.