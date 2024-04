Medewerkers politiebureau Santodorp in actie vanwege lek dak

Medewerkers van politiebureau Santodorp in Suriname zullen per direct in actie gaan, vanwege de personeel- en klantonvriendelijke situatie in het gebouw. Er is namelijk sprake van een dak dat lek is en wateroverlast veroorzaakt.

Het is sinds jaar en dag aangegeven aan diverse leidinggevenden, maar er wordt geen enkele actie ondernomen zeggen de medewerkers. Het dak moet vervangen worden om de wateroverlast op te lossen,



“We zullen niet uitrijden om gevallen te beslechten. Wij zullen ook geen verhoren en stukken opmaken tot nader orde. Alleen in spoed- en zwaarwegende gevallen”, aldus de agenten van het bureau.