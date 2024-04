Woning Tennisstraat afgebrand: minderjarige kinderen thuis

Een woning aan de Tennisstraat in Suriname is zaterdagmiddag rond 17.15u geheel afgebrand. Het is niet bekend hoe het vuur is ontstaan.

De eigenaresse tevens hoofdbewoonster was ten tijde van de brand niet thuis. Volgens haar verklaring was haar 7-jarig zoontje met zijn 3-jarig zusje buiten op het erf aan het spelen. Haar 15-jarige dochter was naar de winkel.

Op gegeven moment ging de zoon naar binnen om televisie te kijken. Na een poos kwam hij weer naar buiten bij zijn zusje. Toen hij in de woning keek zag hij dat de woning in brand stond.

Olton Pinas, voorlichter van de Surinaamse brandweer, bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat er minderjarige kinderen ten tijde van de brand thuis waren. Het gaat om een houten laagbouw woning van 5 bij 6 meter. Op het perceel stonden twee huizen naast elkaar; het ander pand heeft schroeischade opgelopen.



De woningen zijn niet tegen brand verzekerd. Het afgebrande huis was wel aangesloten op het net van de EBS. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Latour is belast met het onderzoek.