ABOP betreurt aanval op Bennie Miranda ten zeerste

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP) heeft in een verklaring zaterdagavond laten weten dat zij de aanval op Bennie Miranda ten zeerste betreurt. De partij noemt het een laffe aanval waarbij Miranda ernstig is mishandeld. In een filmpje dat momenteel rond gaat is te zien dat hij kort na de aanval in een plas bloed ligt.

In de verklaring zegt de mediacommissie van de Surinaamse politieke partij:

“Miranda staat bekend als een social media persoonlijkheid die ongezouten kritiek levert op verschillende politici, en het is spijtig dat hij tijdens een rouwzitting in Sophia’s Lust hardhandig is aangepakt.

Als politieke partij hecht de ABOP veel waarde aan democratie en vrijheid van meningsuiting. Het is voor onze partij ondenkbaar dat individuen geen respect tonen voor het recht van anderen om hun mening te uiten. Democratie gedijt bij een klimaat van open debat en diverse meningen, en we veroordelen dan ook elke vorm van geweld dat bedoeld is om anderen het zwijgen op te leggen.

De omstandigheden waarin dit voorval zich heeft voorgedaan, met name tijdens een rouwzitting waar mensen samenkomen om hun respect te betuigen aan een overledene, zijn uiterst betreurenswaardig. Rouwzittingen moeten veilige ruimtes zijn waar mensen hun emoties kunnen uiten en steun kunnen vinden bij elkaar. Het is verontrustend dat geweld heeft plaatsgevonden in zo’n context van verdriet en gemeenschapsgevoel.

Opbouwende kritiek is altijd welkom en wordt gewaardeerd. Als politieke partij geloven we dat dit bijdraagt aan een gezonde democratische samenleving. We erkennen dat politieke debatten gepassioneerd kunnen zijn, maar geweld is nooit een aanvaardbare manier om meningsverschillen op te lossen.

We moedigen iedereen aan om respectvol met elkaar om te gaan, zelfs als we het niet eens zijn. De ABOP staat voor een respectvolle omgang met elkaar, waar geweld geen plaats heeft. We geloven in het bevorderen van een cultuur van tolerantie en begrip, waarin mensen hun standpunten kunnen uiten zonder angst voor repercussies.

Het is onze hoop dat Bennie Miranda snel zal herstellen van zijn verwondingen en dat hij zich gesterkt zal voelen door de steun van de gemeenschap.”