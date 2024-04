Lijk van Frans-Guyanese man in woning Sarakreek gebied aangetroffen

In een woning in het Sarakreek Gebied te Claudia passie, is afgelopen donderdag 4 april het lijk van een 57-jarige man aangetroffen.

Na onderzoek van de Surinaamse politie bleek het te gaan om een in Suriname woonachtige Frans-Guyanese man, genaamd Mohamed Farouk Kh.

Een ingeschakelde arts van de Medische Zending stelde de dood officieel vast.

Omdat het om een natuurlijke dood gaat, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie het lijk aan de familie afgestaan meldt de politie van Regio Midden Suriname.