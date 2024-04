Vijf verdachten vast na actie in kader van ‘Operatie Zero Tolerance’

Een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 6 april vijf verdachten ingerekend en diverse spullen in beslag genomen, tijdens de ‘Operatie Zero Tolerance’.

Het gaat in deze om de verdachten Waldo C. (34), Donavan S. (24), Gilbert N. (35), Clydino M. (36) en Lifai B. (32). Laatstgenoemde werd gezocht in een zaak waarbij dit jaar februari een schietpartij zich voordeed aan de Calcuttastraat.



De gemengde eenheid bestond uit Stootgroep van Bureau Nieuwe Haven, Regio Bijstand Team Paramaribo en Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Tijdens de ‘Operatie Zero Tolerance’ zijn op verschillende adressen in de ressorten Nieuwe Haven, Flora en Uitvlugt invallen gepleegd. De Surinaamse politie heeft daarbij verschillende drugssoorten, scherpe voorwerpen en digitale fijnwegers aangetroffen en in beslag genomen.

In het belang van het onderzoek is het vijftal aangehouden en overgedragen aan de plaatselijke politie.