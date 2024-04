Sampie ziet verworvenheden eigen ministers als verworvenheden ABOP, niet van totale regering

Voor ABOP-parlementariër Edgar Sampie zijn de zaken die door ministers uit zijn eigen partij zijn gerealiseerd, verworvenheden van de ABOP en niet van de totale regering.

“Er zijn partijen die in de regering zitten en er zijn partijen die propaganda maken dat ze in de regering willen komen om voor de samenleving te werken. Hoe je het draait of keert, als bijvoorbeeld het ministerie van GBB meer dan 25.000 grondbeschikkingen heeft uitgereikt, dan is het een minister vanuit de ABOP”, benadrukt de politicus.

Sampie is ervan overtuigd dat de geelzwarte partij een goede beurt zal maken tijdens de verkiezingen die over 14 maanden zullen plaatsvinden. Deze overtuiging heeft hij, omdat de partij de meeste gedane beloftes tijdens de afgelopen verkiezingen wel tot nu toe heeft waargemaakt.

“Als je kijkt naar de projecten die onze ministeries, de ministeries van de ABOP, uitgevoerd hebben, dan zijn we voor 90 tot 95% onze verkiezingsbeloftes nagekomen. Als ik kijk naar drinkwatervoorziening in het binnenland en 1×24 uur elektriciteit voor personen die daar nog niet over beschikten”, stelt hij.

Sampie merkt op dat het geen geheim is dat hij in de afgelopen jaren behoorlijk kritisch is geweest over de huidige samenwerking met de VHP.

“Het zijn twee sterke partijen, maar er zijn interne zaken die maken dat we onze volledige potentie niet kunnen uitbeelden. De ene kant die alles eraan doet dat de andere kant niet volledig kan bewegen. Daarover heb ik behoorlijk gesproken de afgelopen jaren, maar nu is het tijd om te focussen op de verkiezing.

Het is blessuretijd naar de verkiezingen toe. Er zijn nog enkele zaken die we nog moeten doen om onze verkiezingswinst veilig te stellen. En daarop zullen we ons focussen”, aldus de ABOP’er.