Stem Randy naar de finale van Big Brother!

In februari plaatsten we ook al een oproep om te stemmen op Randy uit Amsterdam Zuidoost. Deze Srananman doet mee aan het TV programma Big Brother en heeft het ver geschopt. Hij is nu echter genomineerd om het huis te verlaten en dat willen we niet. Vandaar deze oproep om vandaag voor Randy te stemmen zodat hij het huis niet hoeft te verlaten.

In het TV programma zijn momenteel zowel Randy als Ashley genomineerd om het Big Brother huis te verlaten. Door te stemmen kun je aangeven welke van deze genomineerde bewoners jij in het huis wil laten blijven.

LET OP: Er kan tot tot maandagochtend gestemd worden, daarna zal één van de twee naar huis vertrekken. Het is daarom belangrijk om vandaag, zondag 7 april, op Randy te stemmen.

De 10e editie van het TV programma Big Brother in Nederland, ging in januari van start. Het programma is iedere zaterdag vanaf 20:00 uur te zien op RTL5 en de finale is op zaterdag 13 april aanstaande.