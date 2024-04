Van Samson: “Surinamers moeten niet doen alsof ze heilig zijn”

Surinamers moeten volgens parlementariër Cedric van Samson niet doen alsof ze heilig zijn als het om corruptie gaat. “Want we zijn niet heilig. De Surinamer is niet tegen corruptie. De Surinamer faciliteert corruptie en houdt corruptie in stand. Dus niemand maakt indruk op mij om te komen schreeuwen: minister moet weg. Surinamers zijn tegen corruptie pe? Srananman e kon leg yu juist uit fa a fromu seti en suma e seti a fromu”, benadrukt de politicus.

De parlementariër stelt geen enkele oplossing te zien met een eventueel ontslag van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de kwestie van Stalweide, waarbij het terrein van 200 ha waar koeien grazen is weggegeven aan Radji Rijst Industrie.

De problemen op GBB gaan volgens de VHP’er niet tot het verleden gaan behoren, omdat de ambtenaren die bezig zijn geweest met de snelle uitgifte van de Stalweide ook onder een nieuwe minister door zullen gaan met dezelfde praktijken.

“Wanneer het gaat om die kleine man, dan wacht je soms drie jaren op die papieren. Laat ze datzelfde team dat ervoor gezorgd heeft dat Stalweide zo snel is weggegeven, ook belasten met alles dat te lang duurt. Dan worden die dingen sneller opgelost.

Dus als je die minister weghaalt heb je niets gedaan hoor. Rond al deze ambtenaren op bij elkaar, laat de president ze decoreren voor hun snelheid en laten ze met dezelfde snelheid op elke andere zaak gaan werken. Want als het kan voor Radji, dan laat het ook voor alle andere mensen kunnen. Want ministers komen en gaan, maar ambtenaren blijven. Die fromu houdt dan niet op”, aldus Van Samson.