Lichaam Def Rhymz in Suriname; begrafenis maandag

Dit weekend is de kist met daarin het lichaam van Def Rhymz naar Suriname gevlogen. De onlangs overleden artiest die in het echt Dennis Bouman heet, wordt maandag in Suriname begraven.

Dat heeft de familie van Bouman aan het ANP laten weten.

De uitvaart in zijn geboorteland Suriname is mogelijk door een crowdfunding actie waarbij 56.000 euro werd ingezameld. Hiermee kon hij een waardig afscheid in Nederland krijgen en zoals hij wenste naar Suriname gebracht worden voor de begrafenis.

Volgens RTL kon zijn gezin meereizen naar Suriname dankzij de donaties .