Yeresa Turney winnaar mini-playbackshow

De 6-jarige Yeresa Turney is vrijdag in Theater Thalia met het nummer ‘I’m going down’ van Mary Jane Blige winnaar geworden van de mini-playbackshow georganiseerd door de zussen Xaviera en Zoureena Rijger.

Monique Adjako werd tweede gevolgd door Ceejay Sanches op de derde plaats. Vijftien flinke jeugdigen tussen 6 en 12 jaar van Suriname lieten zich van hun beste zijde zien op het podium.

Het ging om Amber Boerleider, Reon Dhamsahai, Loraïlse Hardyal, Guicyra Ligeon, Monique Adjako, Melody Berkleef, Queen Blom, Jizhara Weibolt, Joraichely Olijfveld, Desharel Rotsgalm, Notailly Sabajo, Ceejay Sanches, Genesis Tjin Liep Shie, Latisijah Tjitrokarijo, Yeresa Turney.

De winnares kreeg een laptop en 500 US dollar. De nummer twee en drie kregen elk een tablet en respectievelijk 300 om 150 US dollar.