Reyme: “Vóór de politiek rijden ze op fietsen. Na regeermacht vliegen ze in helikopters”

Het is volgens A20-voorzitter Steven Reyme belangrijk dat alle politici in Suriname conform de Anti-corruptiewet hun vermogen laten vastleggen alvorens zij een hoge functie bekleden.

“Je ziet mannen. Vóór de politiek rijden ze fietsen. Hun regering komt aan de macht en die mannen vliegen in helikopters. Dat soort dingen moeten we niet meer hebben. We moeten komen op een plaats waarbij die checks and balances duidelijk daar zijn en we zo een politiek figuur kunnen volgen”, zei Reyme in ABC-Actueel.

Volgens de politicus moet met zo een systeem bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt kunnen worden van het vermogen van de persoon Chan Santokhi voordat hij president is geworden en zijn vermogen na zijn presidentschap.

Volgens de A20-voorzitter zijn er drie problemen in Suriname, namelijk een geestelijk moraal probleem, een bestuurlijk probleem en een economisch probleem.

“Bestuurlijk probleem moet je meer zien als slecht bestuur; mensen die daar zitten die niet competent zijn. Met geestelijk moraal probleem bedoel ik dat de normen en waarden zoek zijn. Want als je kijkt naar de mensen die op onze zaken moeten letten, dan hoor je juist dat die mensen bijna poes zijn die op melk letten. Dus er zijn heel wat toestanden die je ziet in het land.

Bij economisch probleem gaat men slecht om met ons geld. Dus er moet een manier zijn waarbij wij als Surinamers daadwerkelijk kunnen zien dat vanaf iemand de leiding heeft overgenomen van het land, dat hij daadwerkelijk wil doen wat wij als volk willen. Het eerste wat je zou kunnen doen is: leg je vermogen vast bij een notaris. Begin dat te doen, want dat eist die anti-corruptiewet”, aldus Reyme.