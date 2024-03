Een dronken man is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat hij met een e-bike was gevallen aan de Bomaweg in Suriname.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht en klaagde van pijn aan zijn romp. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.