Twee illegale Brazilianen in Suriname aangehouden bij controle boot

Bij een gezamenlijke actie van de Surinaamse Maritieme Politie en een gemengd team van de Directeur Operaties KPS, zijn vandaag twee illegale Brazilianen in Suriname aangehouden.

De autoriteiten kwamen in actie nadat intel was verkregen omtrent een zogenaamd ‘schoener’ vaartuig, dat aangemeerd stond in de kreek nabij de plek Dordrecht in Commewijne.

Tijdens een onderzoek in het vaartuig werden de twee Brazilianen aangetroffen, die een illegale status hebben. Op de boot bevonden zich ook drie Surinamers.

De twee illegale Brazilianen

Daar het bekend is dat deze vaartuigen smokkelwaar het land binnen brengen, werd er een grondig onderzoek ingesteld, echter werd er niets verboden aangetroffen.

Desalniettemin werd het vaartuig door de aanwezige hoofdofficier van justitie na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen en onder bewaking geplaatst.

De twee vreemdelingen zijn terzake overtreding van de vreemdelingenwet aangehouden en zullen worden voorgeleidt. Van de overigen zullen er verhoren worden afgenomen. De zaak wordt verder onderzocht door leden van de Maritieme politie van het KPS.