53-jarige recidivist verdacht van verkrachten 16-jarige scholier

De politie in Suriname heeft een 53-jarige man aangehouden die een 16-jarige scholier tegen haar wil en onder bedreiging van een vuistvuurwapen zou hebben verkracht.

De verdachte Marlon B. is een bekende van de Surinaamse politie en zou zich veelvuldig schuldig hebben gemaakt aan verkrachting.

De tiener deed op dinsdag 26 maart aangifte bij de politie van bureau De Nieuwe Grond (DNG).

Na intensief rechercheren werd Marlon in beeld gebracht en binnen een etmaal in de boeien geslagen voor het politiebureau Latour, door twee politie officieren die stage lopen op DNG.

De verdachte ontken elke betrokkenheid bij de zaak. Hij is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Politie DNG is belast met het verder onderzoek.