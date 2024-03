Ondernemer door acht mannen waaronder twee militairen overvallen

Afgelopen week heeft een ondernemer in Suriname aangifte bij de politie gedaan, ter zake beroving met geweldpleging door acht personen te Sipaliwini. Onder de verdachten waren er twee militairen, die in het binnenland gedetacheerd waren.

Tijdens de beroving die op 25 maart werd gepleegd, zijn er intimidatie schoten gelost maar niemand raakte gewond.

Volgens de aangever had hij de twee militairen in dienst genomen als security om zijn winkel te bewaken. Hij werd door één van de militairen ervan beschuldigd, dat hij meer zou weten van de verdwijning van een wapen van de militair.

Dat zou de reden zijn geweest dat de twee militairen de winkel met nog zes andere mannen bestormden. Van de zes mannen waren drie gemaskerd en één gewapend met een AK-47 machinegeweer.

De aangever gaf hen te kennen dat hij niets van een verdwenen wapen afwist.

De winkel en de woonruimte werden overhoop gehaald (foto) waarbij er dure drank, een onbekend geld bedrag en waardevolle spullen werden meegenomen. Ook de DVR box van het camerasysteem werd losgerukt en meegenomen.

Tijdens de beroving werd een werknemer, die samen met nog andere klanten onder schot werden gehouden, bedreigd om zijn persoonlijke spullen af te staan omdat hij anders mishandeld zou worden.

Na de beroving zijn de mannen te voet weg gegaan en later richting Paramaribo overgevlogen.

De benadeelde maakte na de beroving contact met een familielid in Paramaribo die namens hem aangifte deed bij de Surinaamse politie. Een dag na de beroving is de benadeelde ook naar Paramaribo overgevlogen waar hij persoonlijk aangifte deed bij de politie.

Volgens de aangever heeft hij een schade in de €50.000 geleden. Er is nog niemand aangehouden in deze zaak. Het onderzoek door de politie is in volle gang.