Nieuw politiebureau annex brandweerkazerne Moengo heeft nog steeds geen elektriciteit

Ruim 8 maanden na de opening van het nieuwe politiebureau annex brandweerkazerne te Moengo, kunnen de gebouwen nog steeds niet in gebruik worden genomen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname zei woensdagavond tijdens een persbriefing na de Regeringsraadsvergadering (RRV) dat de gebouwen nog steeds zonder een elektriciteitsaansluiting zitten.

“We zitten nu met de issue van elektriciteit. Ik heb niet zo lang terug vergaderd met OW over hoe verder, maar wat we gaan doen is uit eigen middelen de stroomfaciliteiten betalen. Zodat we zo snel mogelijk dit bureau in gebruik kunnen nemen”, benadrukte de bewindsman.

Volgens Amoksi zijn de gebouwen in principe klaar voor gebruik. Zijn ministerie heeft zich bijvoorbeeld al ingespannen om de verschillende ruimtes te voorzien van airco’s, meubilair en computers. “Dus wat ons tegenhoud is de stroomvoorziening, maar we gaan het zelf oplossen”, aldus de minister.

De opening van de gebouwen vorig jaar juli was in het kader van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voor zowel het grensgebied als voor de burgers.

In zijn toespraak benadrukte president Chan Santokhi dat het veiligheidsbeleid van de regering landelijk is. Met de oplevering van een politie- en brandweerpost en dienstwoningen in het district Marowijne, was er hieraan een start gemaakt. Het staatshoofd kondigde ook aan dat er in alle districten een aanvang gemaakt zal worden met het afbouwen van staatsgebouwen.