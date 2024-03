Vrouw gestoken na meerdere malen te zijn mishandeld door ex-vriend

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die zijn ex-vriendin vorige week een steekverwonding had toebracht. De vrouw was eerder deze maand ook al naar de afdeling Huiselijk Geweld geweest voor aangifte van mishandeling tegen dezelfde verdachte.

Zij werd toen met een geneeskundige verklaring naar de Spoedeisende Hulp (SEH) verwezen. Nadat de politie de volgende dag de verklaring wilde ophalen, bleek dat zij nooit behandeld is. Nadat er herhaaldelijk contact met haar was opgenomen, was zij niet bereikbaar.

Op 19 maart begaf zij zich wederom naar bureau Flora voor hetzelfde geval van mishandeling. Daar verklaarde zijn dat het de vorige keer te lang bij SEH duurde waardoor zij besloot weg te gaan.

De volgende dag, op woensdag 20 maart omstreeks 13.00 uur, bracht de verdachte K.A. zijn ex-vriendin een steekverwonding toe.

Hierna melde de man zich op het bureau Nieuwe Haven aan waar hij terstond werd aangehouden en in verzekering werd gesteld voor ondermeer poging moord, poging doodslag en zware mishandeling met voorbedachte rade.

Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Huiselijk Geweld Flora Zuid-West, gevestigd in het gebouw van bureau Flora.