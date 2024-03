Power China presenteert energieprojecten aan staatshoofd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 26 maart een delegatie van Power Construction Corporation of China, ook bekend als Power China, ontvangen op het Kabinet van de President om te praten over de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.

Het Chinese staatsbedrijf heeft haar intentie uitgesproken om in Suriname te investeren in de opwekking van alternatieve solarenergie. Hiermee draagt het bedrijf niet alleen mee aan een groenere economie, maar ook zullen de kosten van energieleverantie uiteindelijk omlaag gaan.

Tijdens deze meeting zaten onder andere aan de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Albert Ramdin, en die van Financiën en Planning Stanley Raghoebarsing. Ook VHP- parlementariër Rui Wang was aanwezig.

De leiding van Power China had de president in een eerdere fase reeds geïnformeerd over haar investeringsplannen in Suriname, maar in de ontmoeting van dinsdag zijn er twee specifieke projecten gepresenteerd. Het betreft in de eerste plaats de ‘Suriname Afobaka Hydropower station Upgrade & Renewable Project’, waarvoor het bedrijf reeds in gesprek is met Staatsolie Maatschappij Suriname. Met dit Surinaamse staatsbedrijf zijn gesprekken gevoerd over het upgraden van de Afobaka krachtcentrale. Het Chinese bedrijf wil de elektrische turbomotoren helpen upgraden om meer energie op te wekken.

Het tweede project is de ‘Suriname EPAR Solar Power plant’. Binnen dit project wil de onderneming in diverse districten hernieuwbare energie opwekken. Hiervoor zullen vervolggesprekken gevoerd worden met een breder team van de regering, waarbij de samenwerking besproken en afspraken gemaakt zullen worden.

President Santokhi is bijzonder onder de indruk van de twee projectvoorstellen van het bedrijf. Hij zegt dat we als land inderdaad behoefte hebben aan energie en we moeten de transitie maken naar groene energie. De twee projecten passen volgens het staatshoofd goed in het beleid van de regering om de overschakeling te maken van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. “Ons land heeft voldoende land beschikbaar om deze energieprojecten te kunnen realiseren. We hebben meerdere dialogen nodig om deze plannen goed met elkaar te bespreken en ze af te stemmen op de energiebehoefte van ons land”, benadrukte het staatshoofd.

De president stelde voor dat er een vervolgmeeting komt om deze plannen in een bredere setting te bespreken. In april komen partijen weer bij elkaar om alle issues die bij de uitvoering van deze projecten aan de oppervlakte komen, te bespreken en concrete afspraken te maken.