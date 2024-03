President Suriname naar Guyana om te onderhandelen over brug Corantijnrivier

President Chandrikapersad Santokhi is afgereisd naar Guyana om met zijn ambtgenoot president Irfaan Ali, te onderhandelen over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Het staatshoofd zal van 22 tot 24 maart afwezig zijn voor het werkbezoek aan het buurland.

Eerder deze week bespraken de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Planning en Openbare Werken van beide landen de voortgang van het project. Er is een gezamenlijke evaluatie gemaakt en er zijn aanbestedingen gehouden. President Santokhi geeft aan dat er nu op presidentieel niveau besprekingen moeten worden gevoerd en beslissingen genomen.

De brug over de Corantijnrivier is een lang gekoesterde droom van beide landen. De brug zal de handel en integratie tussen Suriname en Guyana bevorderen. Volgens het staatshoofd is dit bovendien een brug die past binnen de regionale integratie van Brazilië, Suriname en Guyana.

President Santokhi geeft aan dat sinds het aantreden van de twee presidenten van Suriname en Guyana er afspraken zijn gemaakt voor regelmatige ontmoetingen voor het bespreken van tal van onderwerpen. “Om deze zaken goed te bespreken, hebben we een platform ontwikkeld, genaamd ‘high-level political dialogue and cooperation’, geleid door de twee presidenten van Suriname en Guyana. Hieronder vallen verschillende ministeriële werkgroepen, die verschillende technologische gebieden overzien die van belang zijn voor de brug zoals personenverkeer, goederenverkeer, maar ook veiligheid, gezondheid, milieu. Er zullen tevens regelmatig verschillende vraagstukken besproken worden. Vraagstukken die te maken hebben met de grenskwestie, de brug en de veerverbinding.

“Na dit weekend zal er op basis van de gemaakte besluiten een vervolgtraject ingezet worden bestaande uit onderhandelingen met specifieke bedrijven alsook onderhandelingen met betrekking tot management, beheer en financiering van de brug”, aldus de president.

De verwachting is dat de brug in 2026 opgeleverd zal worden.