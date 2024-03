Auto duikt in trens langs Welgedacht C-weg

Vrijdagmiddag was het weer raak op de wegen in Suriname. Deze personenauto belandde rond 16.30 uur in een trens langs de Welgedacht C-weg.

De bestuurder reed over de Welgedacht C-weg richting de Magentakanaalweg. Naar zijn zeggen week hij nabij de Ozir-Chanweg uit voor een afslaande auto en verloor de controle over het stuur.

De wagen raakte van de weg en belandde in de trens. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren.