88-jarige vrouw op klaarlichte dag in woning overvallen

Een 88-jarige vrouw is vrijdagmorgen rond 10.15u in haar woning aan de Nissalaan in Suriname overvallen en beroofd.



Vernomen wordt dat de bejaarde vrouw op het moment van de overval alleen thuis was. Ze bevond zich in de benedenwoning, waarbij de voordeur van de woning openstond. Haar zoon was naar de winkel en liet de deur open.



Op een gegeven moment zag de bejaarde vrouw een man gekleed in een grijs/zwart jacket met capuchon voor haar staan. Ze vroeg wie hij was en wat hij binnen deed. Op dat moment rukte de rover haar gouden armband van haar hand en rende weg uit de woning.

De dader was ongewapend en ongemaskerd. Een buurbewoner zou een auto voor de inrit van de bejaarde vrouw hebben zien stoppen, waaruit een man uitstapte. De buurtbewoner was in gesprek waardoor hij niet verder oplette.

Vermoedelijk is de dader over de poort gesprongen en de woning binnengedrongen. Na zijn daad verliet hij de plaats in de auto.



De politie van Uitvlugt was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.